Португальцы вышли в 1/4 финала Евро-2024 после серии пенальти со словенцами

Во Франкфурте-на-Майне в матче 1/8 финала Евро-2024 встретились сборные Словении и Португалии. В итоге последние обыграли словенцев в серии пенальти.

Стоит отметить, что основное и дополнительное время встречи завершилось безголевой ничьёй. Помимо того, португальский капитан Криштиану Роналду не смог реализовать заработанный в овертайме 11-метровый, а главный тренер сборной Словении Матьяж Кек получил красную карточку, из-за чего досматривал матч на трибуне.

В серии послематчевых пенальти португальцы победили со счётом 3:0 благодаря своему голкиперу Диоге Коште. Он стал первым вратарём в истории турнира, который отразил три 11-метровых удара в послематчевой серии на Евро.