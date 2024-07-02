Португальцы вышли в 1/4 финала Евро-2024 после серии пенальти со словенцами
Сборная Португалии по пенальти обыграла Словению и вышла в 1/4 финала Евро-2024
Футбольная сборная Португалии. Обложка © Х / Seleção Portuguesa
Во Франкфурте-на-Майне в матче 1/8 финала Евро-2024 встретились сборные Словении и Португалии. В итоге последние обыграли словенцев в серии пенальти.
Стоит отметить, что основное и дополнительное время встречи завершилось безголевой ничьёй. Помимо того, португальский капитан Криштиану Роналду не смог реализовать заработанный в овертайме 11-метровый, а главный тренер сборной Словении Матьяж Кек получил красную карточку, из-за чего досматривал матч на трибуне.
В серии послематчевых пенальти португальцы победили со счётом 3:0 благодаря своему голкиперу Диоге Коште. Он стал первым вратарём в истории турнира, который отразил три 11-метровых удара в послематчевой серии на Евро.
В этот же день сборная Франции с минимальным счётом 1:0 победила команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Игра прошла в Дюссельдорфе.