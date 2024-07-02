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1 июля, 23:05

Португальцы вышли в 1/4 финала Евро-2024 после серии пенальти со словенцами

Сборная Португалии по пенальти обыграла Словению и вышла в 1/4 финала Евро-2024

Футбольная сборная Португалии. Обложка © Х / Seleção Portuguesa

Футбольная сборная Португалии. Обложка © Х / Seleção Portuguesa

Во Франкфурте-на-Майне в матче 1/8 финала Евро-2024 встретились сборные Словении и Португалии. В итоге последние обыграли словенцев в серии пенальти.

Стоит отметить, что основное и дополнительное время встречи завершилось безголевой ничьёй. Помимо того, португальский капитан Криштиану Роналду не смог реализовать заработанный в овертайме 11-метровый, а главный тренер сборной Словении Матьяж Кек получил красную карточку, из-за чего досматривал матч на трибуне.

В серии послематчевых пенальти португальцы победили со счётом 3:0 благодаря своему голкиперу Диоге Коште. Он стал первым вратарём в истории турнира, который отразил три 11-метровых удара в послематчевой серии на Евро.

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В этот же день сборная Франции с минимальным счётом 1:0 победила команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Игра прошла в Дюссельдорфе.

Алексей Соловьёв
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