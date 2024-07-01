Поцеловал ладонь и схватился за пах: Звезда сборной Англии устроила скандальную выходку в матче Евро против Словакии
Журналист Лоу: УЕФА проведёт расследование после жеста Беллингема в матче Евро
Джуд Беллингем спас англичан от поражения в матче со Словакией, а затем показал неприличный жест. Обложка © ТАСС / AP
Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем во время вчерашнего матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Словакии отличился скандальной выходкой. 21-летний спортсмен показал непристойный жест в адрес скамейки запасных соперников: поцеловал ладонь и сделал вид, что хватается ей за пах.
Беллингем показал непристойный жест в матче против словаков. Видео © X / 343 Digital
Видео с хамским поведением игрока тут же распространилось в соцсетях. Причём, что грозит Беллингему, пока непонятно. Журналист The Telegraph Мэтт Лоу в соцсетях сначала сообщил, что футболиста не будут наказывать за его "шутку", однако позже написал, что УЕФА проводит расследование.
"Инспектор УЕФА проведёт дисциплинарное расследование в связи с возможным нарушением основных правил достойного поведения Джудом Беллингемом, предположительно имевшим место во время этого матча. Информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время", — указал обозреватель в соцсети X.
Как сообщал Life.ru, тот самый матч между Англией и Словакией закончился со счётом 2:1. Причём сборная Англии чудом спаслась от поражения. Команда смогла отыграть лишь на последних секундах усилиями Беллингема. Вероятно, он, обрадовавшись, и захотел устроить провокацию.