Поцеловал ладонь и схватился за пах: Звезда сборной Англии устроила скандальную выходку в матче Евро против Словакии

Полузащитник сборной Англии по футболу Джуд Беллингем во время вчерашнего матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Словакии отличился скандальной выходкой. 21-летний спортсмен показал непристойный жест в адрес скамейки запасных соперников: поцеловал ладонь и сделал вид, что хватается ей за пах.

Беллингем показал непристойный жест в матче против словаков. Видео © X / 343 Digital

Видео с хамским поведением игрока тут же распространилось в соцсетях. Причём, что грозит Беллингему, пока непонятно. Журналист The Telegraph Мэтт Лоу в соцсетях сначала сообщил, что футболиста не будут наказывать за его "шутку", однако позже написал, что УЕФА проводит расследование.

"Инспектор УЕФА проведёт дисциплинарное расследование в связи с возможным нарушением основных правил достойного поведения Джудом Беллингемом, предположительно имевшим место во время этого матча. Информация по этому вопросу будет предоставлена в надлежащее время", — указал обозреватель в соцсети X.