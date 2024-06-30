Англия чудом спаслась от поражения в матче против Словакии на Евро

Сборная Англии по футболу чудом спаслась от поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Словакии. Игра состоялась в немецком Гельзенкирхене.

Счёт на 25-й минуте открыл нападающий словаков Иван Шранц. Англичане смогли отыграть только на последних секундах матча усилиями полузащитника Джуда Беллингема. В начале дополнительного времени форвард Гарри Кейн забил в ворота Словакии второй гол.