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30 июня, 18:38

Англия чудом спаслась от поражения в матче против Словакии на Евро

Сборная Англии в дополнительное время победила команду Словакии в 1/8 Евро-2024

Сборная Англии забила Словакии на последних секундах основного времени. Обложка © ТАСС / AP

Сборная Англии забила Словакии на последних секундах основного времени. Обложка © ТАСС / AP

Сборная Англии по футболу чудом спаслась от поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Словакии. Игра состоялась в немецком Гельзенкирхене.

Счёт на 25-й минуте открыл нападающий словаков Иван Шранц. Англичане смогли отыграть только на последних секундах матча усилиями полузащитника Джуда Беллингема. В начале дополнительного времени форвард Гарри Кейн забил в ворота Словакии второй гол.

Таким образом, итоговый счёт — 2:1. В четвертьфинале Англия сыграет против сборной Швейцарии, которая накануне обыграла команду Италии.

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Никита Никонов
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