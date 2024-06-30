Англия чудом спаслась от поражения в матче против Словакии на Евро
Сборная Англии в дополнительное время победила команду Словакии в 1/8 Евро-2024
Сборная Англии забила Словакии на последних секундах основного времени. Обложка © ТАСС / AP
Сборная Англии по футболу чудом спаслась от поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Словакии. Игра состоялась в немецком Гельзенкирхене.
Счёт на 25-й минуте открыл нападающий словаков Иван Шранц. Англичане смогли отыграть только на последних секундах матча усилиями полузащитника Джуда Беллингема. В начале дополнительного времени форвард Гарри Кейн забил в ворота Словакии второй гол.
Таким образом, итоговый счёт — 2:1. В четвертьфинале Англия сыграет против сборной Швейцарии, которая накануне обыграла команду Италии.