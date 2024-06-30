Определился второй четвертьфиналист Евро-2024

В Дортмунде завершился матч 1/8 Евро-2024 между сборными Германии и Дании. Хозяева чемпионата лишили соперников возможности продолжить борьбу в четвертьфинале, обыграв их со счётом 2:0.

Стартовой сорокапятиминутки не хватило командам, чтобы найти брешь в обороне друг друга. Первый мяч в ворота датчан на 53-й минуте с пенальти забил полузащитник Кай Хаверц, а на 68-й минуте Джамал Мусиала удвоил результат. Два гола — на 4-й и 48-й минутах — были отменены из-за нарушения немцами правил в атаке и положения вне игры у датчан.

В 1/4 чемпионата сборной Германии предстоит встретиться с победителем матча между командами Испании и Грузии. Битва за выход в полуфинал намечена на 5 июля.