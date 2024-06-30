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29 июня, 21:22

Гроза прервала футбольный матч сборных Германии и Дании на Евро-2024

Футбольный матч сборных Германии и Дании на чемпионате Европы прервали из-за грозы

Футбольный матч сборных ФРГ и Дании на чемпионате Европы прервали из-за грозы Обложка © X / Swarup1705

Футбольный матч сборных ФРГ и Дании на чемпионате Европы прервали из-за грозы Обложка © X / Swarup1705

Футбольный матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Германии и Дании, организованный в Дортмунде, пришлось экстренно прервать из-за начавшейся грозы. Ей сопутствовал сильный дождь с градом.

Арбитру Майклу Оливеру пришлось в середине первого тайма увести команды к кромке поля, а после этого и вовсе в подтрибунное помещение. По данным Союза европейских футбольных ассоциаций, в надлежащее время станет известно, когда будет продолжен матч. Пока что счёт составляет 0:0.

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Ранее футбольная сборная Швейцарии обыграла чемпионов Евро из Италии в 1/8 плей-офф нынешнего сезона. Игра прошла на берлинском "Олимпиаштадионе" и закончилась со счётом 2:0.

Анатолий Симоненко
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