Гроза прервала футбольный матч сборных Германии и Дании на Евро-2024

Футбольный матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между командами Германии и Дании, организованный в Дортмунде, пришлось экстренно прервать из-за начавшейся грозы. Ей сопутствовал сильный дождь с градом.

Арбитру Майклу Оливеру пришлось в середине первого тайма увести команды к кромке поля, а после этого и вовсе в подтрибунное помещение. По данным Союза европейских футбольных ассоциаций, в надлежащее время станет известно, когда будет продолжен матч. Пока что счёт составляет 0:0.