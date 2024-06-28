Ветеран "Спартака" оценил шансы Грузии на победу в 1/8 Евро
Экс-футболист Кавазашвили: Сборной Грузии будет нелегко играть против испанцев
Футболисты сборной Грузии Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили. Фото © Telegram / Khvicha Kvaratskhelia
Сборной Грузии по футболу, сенсационно вышедшей в плей-офф чемпионата Европы, предстоит тяжёлый и важный матч против Испании в 1/8 на Евро-2024. Как считает экс-вратарь сборной СССР, ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили, и испанцам будет нелегко играть с грузинами, но и грузинам будет сложно.
"Испания — очень агрессивная и высокотехничная команда. Всё будет зависеть от того, как тренер Грузии поставит задачу и как футболисты индивидуально и коллективно её выполнят", — прокомментировал Кавазашвили в беседе с NEWS.ru.
Также экс-вратарь сборной СССР отметил хорошую подготовленность Грузии к Евро-2024. Одним из козырей футбольной команды на данный момент он назвал полузащитника Хвичу Кварацхелия, забившего гол в ворота Португалии уже на второй минуте матча.
Ранее Life рассказал, как сборная Грузии, феерично дебютировавшая на Евро-2024, обыграла Португалию со счётом 2:0 и вышла в плей-офф. Грузины бурно отпраздновали победу национальной команды. Кроме того, уже определились все участники плей-офф Евро-2024. Напомним, что чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.