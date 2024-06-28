Ветеран "Спартака" оценил шансы Грузии на победу в 1/8 Евро Экс-футболист Кавазашвили: Сборной Грузии будет нелегко играть против испанцев 28 июня, 15:16 Футболисты сборной Грузии Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили. Фото © Telegram / Khvicha Kvaratskhelia

Сборной Грузии по футболу, сенсационно вышедшей в плей-офф чемпионата Европы, предстоит тяжёлый и важный матч против Испании в 1/8 на Евро-2024. Как считает экс-вратарь сборной СССР, ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили, и испанцам будет нелегко играть с грузинами, но и грузинам будет сложно.

"Испания — очень агрессивная и высокотехничная команда. Всё будет зависеть от того, как тренер Грузии поставит задачу и как футболисты индивидуально и коллективно её выполнят", — прокомментировал Кавазашвили в беседе с NEWS.ru.

Также экс-вратарь сборной СССР отметил хорошую подготовленность Грузии к Евро-2024. Одним из козырей футбольной команды на данный момент он назвал полузащитника Хвичу Кварацхелия, забившего гол в ворота Португалии уже на второй минуте матча.

Авторы Мария Замотаева