Грузия бурно празднует сенсационный выход национальной сборной в плей-офф Евро-2024
Жители Тбилиси вышли на улицы праздновать выход сборной Грузии в плей-офф Евро
Тысячи жителей Тбилиси вышли на улицы, чтобы отпраздновать выход национальной футбольной сборной в плей-офф чемпионата Европы. Соответствующие видео появились в социальных сетях.
Грузины празднуют выход национальной команды в плей-офф Евро-2024. Видео © X / visionergeo / MerabDvalishvil / mari_nikuradze
Радостные горожане этой ночью заполнили улицы Тбилиси: они танцуют, размахивая национальными флагами, не скрывая эмоций. На многих дорогах образовались заторы из-за автолюбителей, которые в честь такого события решили устроить дрифт-шоу на одной из центральных улиц.
Напомним, что сборная Грузии сенсационно вышла в плей-офф на первом для себя Евро, обыграв со счётом 2:0 команду Португалии. Всего спустя 1 минуту 32 секунды после начала встречи нападающий Хвича Кварацхелия смог распечатать ворота соперника. На 57-й минуте нападающий французского клуба "Мец" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе удвоил счёт, реализовав пенальти. Это позволило грузинам выйти в плей-офф с третьего места, набрав четыре очка.
X / MerabDvalishvil