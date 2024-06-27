Определились все участники плей-офф Евро-2024

Вечером 26 июня завершился третий тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. В плей-офф турнира вышли 16 команд.

В субботу, 29 июня, немцы сыграют в Дортмунде с датчанами, а сборные Швейцарии и Италии встретятся в Берлине. На следующий день определятся победители в матчах между Англией и Словакией, а также Испанией и Грузией. Встречи пройдут в Гельзенкирхене и Кёльне соответственно.

Футболисты из Франции и Бельгии встретятся 1 июля в Дюссельдорфе, а во Франкфурте-на-Майне в этот же день португальцы сыграют со словенцами. В заключительный день этой стадии турнира, 2 июля, в Мюнхене станет известен победитель в матче между сборными Румынии и Нидерландов, а в Лейпциге на поле выйдут турки с австрийцами.