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26 июня, 18:09

Сборная Украины заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф Евро

Сборная Украины не вышла в плей-офф Евро-2024, сыграв вничью с командой Бельгии

Сборная Украины не вышла в плей-офф Евро-2024, заняв последнее место в группе. Обложка © ТАСС / AP

Сборная Украины не вышла в плей-офф Евро-2024, заняв последнее место в группе. Обложка © ТАСС / AP

В среду, 26 июня, на стадионе "Мерседес-Бенц-арена" в Штутгарте в Германии прошёл матч третьего, заключительного тура группового этапа чемпионата Европы, в котором участвовали команды Украины и Бельгии. Встреча закончилась со счётом 0:0. В результате сборная Незалежной не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе.

В другом матче группы E вничью сыграли сборные Румынии и Словакии, их матч завершился со счётом 1:1. Отметим, что все команды квартета набрали по четыре очка. По числу забитых мячей лидирует Румыния, на втором месте Бельгия. Также в плей-офф вышла команда Словакии, которая финишировала третьей.

Сборная Австрии сенсационно заняла первое место в группе Евро, обойдя Францию и Нидерланды
Сборная Австрии сенсационно заняла первое место в группе Евро, обойдя Францию и Нидерланды

Ранее Life.ru писал, что в рамках третьего тура группового этапа в Лейпциге встретились сборные Италии и Хорватии. На последних минутах "Скуадра Адзурра" смогла вырвать ничейный результат, оставив соперников за бортом плей-офф.

Никита Осипов
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