Сборная Украины заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф Евро

В среду, 26 июня, на стадионе "Мерседес-Бенц-арена" в Штутгарте в Германии прошёл матч третьего, заключительного тура группового этапа чемпионата Европы, в котором участвовали команды Украины и Бельгии. Встреча закончилась со счётом 0:0. В результате сборная Незалежной не вышла в плей-офф, заняв последнее место в группе.

В другом матче группы E вничью сыграли сборные Румынии и Словакии, их матч завершился со счётом 1:1. Отметим, что все команды квартета набрали по четыре очка. По числу забитых мячей лидирует Румыния, на втором месте Бельгия. Также в плей-офф вышла команда Словакии, которая финишировала третьей.