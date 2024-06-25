Сборная Австрии сенсационно заняла первое место в группе Евро, обойдя Францию и Нидерланды

Сборная Австрии победила команду Нидерландов в третьем, заключительном туре группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Матч прошёл в Берлине.

Австрийцы открыли счёт уже на шестой минуте — в свои ворота забил нидерландский нападающий Дониелл Мален. Форвард Коди Гакпо на 47-й восстановил равновесие, но уже на 59-й полузащитник Романо Шмид вновь вывел подопечных Ральфа Рангника вперёд. Нидерландам удалось догнать соперников во второй раз после гола нападающего Мемфиса Депая на 75-й минуте. Тем не менее победа осталась за Австрией. Принёс её хавбек Марсель Забитцер, отличившийся на 80-й.

В другом матче группы D, который состоялся в Дортмунде, Франция и Польша сыграли вничью 1:1. Форвард Килиан Мбаппе на 56-й минуте реализовал пенальти. То же самое сделал нападающий Роберт Левандовский на 79-й. Таким образом, Австрия заняла первое место в группе с шестью очками, Франция финишировала второй с пятью, Нидерланды — третьи с четырьмя. Поляки стали последними, набрав всего одно очко. В плей-офф вышли австрийцы, французы и нидерландцы.