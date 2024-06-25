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25 июня, 15:30

Тест: Только фанаты футбола ответят на все 10 вопросов про Евро-2024

Вы настоящий футбольный фанат или просто любите посмотреть хорошую игру в мяч? В любом случае пришло время проверить свои знания о Евро-2024 и ответить на 10 каверзных вопросов о чемпионате.

17-й чемпионат Европы по футболу стартовал 14 июня 2024 года. Тысячи зрителей смотрят игры вживую, и миллионы — у экранов телевизоров. Пока лучшие игроки сражаются на поле, мы постараемся выяснить, как много вы знаете о Евро-2024. От результатов матчей до подробностей о легендарных футболистах — насколько внимательно вы следите за чемпионатом? Думаете, знаете все футбольные мелочи? Подумайте ещё раз! Эта викторина полна сюрпризов. Зашнуровывайте свои виртуальные бутсы и приготовьтесь набрать несколько очков.

Может быть, вы новичок в футболе, а может, любите дух товарищества и веселье? В обоих случаях вы не сможете пройти мимо этих фото очаровательных болельщиц Хорватии, покоривших сердца зрителей. Про дам мы тоже не забыли и предлагаем топ-5 самых сексуальных футболистов на Евро-2024. А на кого вы бы пришли посмотреть в первую очередь?

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Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio, EasyCreations

Александра Иванова
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