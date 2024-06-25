Самые скромные: 6 тайных свадеб звёзд, которые случились и в 2024 году, и ранее

Счастье любит тишину, поэтому многие селебрити предпочитают держать в тайне всё, что связано с их отношениями. Конечно, уровень секретности у всех разный. В наше время скрыть что-то достаточно тяжело, но многим звёздам это удаётся. Не всем поклонникам нравится, что их любимые кумиры утаивают важные события в жизни, особенно если об этом становится известно слишком поздно. Life.ru подготовил подборку из шести самых тайных свадеб знаменитостей.

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев

Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев тайно поженились в 2024 году. Фото © Kino-teatr

Отношения Анны Чиповской и Дмитрия Ендальцева зародились на съёмочной площадке фильма "Гороскоп на удачу". Анна никогда не спешила замуж, да и о своих отношениях рассказывала неохотно. Свой роман молодые люди тоже предпочитали не комментировать и даже смогли пожениться втайне от всех. Об этом событии официально Анна рассказала лишь на своём дне рождения 16 июня 2024 года.

Милош Бикович и Ивана Малич

Милош Бикович с женой Иваной Малич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bikovic

Кажется, Милош Бикович и Ивана Малич о своей свадьбе рассказывать совсем не собирались, если бы не Иван Охлобыстин, который случайно проговорился СМИ. Оказалось, что на тот момент Ивана уже была беременна. Пресса и поклонники давно следили за их отношениями, но даже не догадывались, что у пары всё настолько серьёзно. За скрытность однозначно 5+.

Дарья Мельникова и Роман Набатов

Дарья Мельникова тайно вышла замуж и родила ребёнка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melnikovadsh

Совсем недавно актриса Дарья Мельникова ошарашила поклонников сразу двумя сюрпризами. Поздравляя своего избранника Романа с днём рождения, Дарья назвала его мужем, а чуть позже предстала в кадре с новорождённым ребёнком на руках. Вот это действительно "вау"! Дарье отлично удалось держать всё в тайне и даже не вызывать подозрений.

Евгений Папунаишвили и Галина

Евгений Папунаишвили скрывал ребёнка и жену на протяжении многих месяцев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / e_papunaishvili

В 2020 году Евгений Папунаишвили пережил скандальный развод с первой женой. После этого хореограф перестал делиться подробностями личной жизни. Кажется, Евгений даже немного перестарался. В конце 2023 года он наконец-то признался, что женился во второй раз, его избранницей стала некая Галина. Других подробностей о новой супруге Папунаишвили не раскрыл. Также Евгений поделился ещё одной "крошечной новостью", которой уже девять месяцев. Оказывается, у пары растёт сын. Надо же так шифроваться!

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун скрыла свою свадьбу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / milliebobbybrown

Если вы думали, что только наши селебрити любят втихаря жениться, то спешим это опровергнуть. Западные звёзды тоже не всегда рассказывают о личной жизни. Например, актриса из сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун в свои 20 лет приняла осознанное решение выйти замуж за Джейка Бонджови и скрыть это. Церемония состоялась в мае, на ней были лишь близкие родственники. Однако, по словам инсайдеров, пара всё же планирует провести пышное торжество чуть позже в Америке.

Эшли Олсен и Луи Эйснер

Эшли Олсен и Луи Эйснер поженились спустя пять лет. Фото © Gettyimages

Известная близняшка Эшли Олсен на протяжении пяти лет встречалась с Луи Эйснером. В 2022 году пара наконец-то обменялась кольцами. Влюблённые сделали это, как вы уже догадались, секретно. Церемония была по меркам звёзд скромной — лишь 50 человек. СМИ, конечно, узнали о свадьбе, но молодожёны это никак не комментировали и подробности оставили при себе.