Родят в 2024 году: 6 отечественных звёзд, ошарашивших россиян беременностью Почти каждая женщина рано или поздно хочет стать мамой. Период беременности точно не самый лёгкий, но зато запоминается на всю жизнь. Многие боятся "сглазить" малыша и потому долго не рассказывают о своём интересном положении. Особенно любят скрытничать звёзды. 25 июня, 05:00 Кто из российских звёзд станет мамой в 2024 году: беременные актрисы. Обложка © Telegram / LizaArzamasova, Mariapogas, khilkevich_anna, © Freepik

Этот момент, когда девушка узнаёт, что в ней растёт новая жизнь, важный и трепетный. После, конечно, наступает время рассказать об этом близким, что тоже очень волнительно. Но когда ты звезда, сообщить о таком событии нужно не только близким, а ещё поклонникам и, конечно, СМИ. Можно и промолчать, утаить, но рано или поздно знаменитость замучают подозрениями. Life.ru расскажет о шести известных женщинах, которые признались, что готовятся стать мамами и родят уже до конца 2024 года.

Мария Погребняк ждёт четвёртого малыша

Мария Погребняк сообщила, что беременна четвёртым ребёнком от нового мужа. Фото © Telegram / Mariapogas

Многодетная мама Мария Погребняк ещё недавно была счастлива в браке с Павлом Погребняком — у пары трое общих сыновей. И вот новый ребёнок в 35 лет, и уже не от Павла! Предположительно, отцом будущего малыша является бизнесмен Игорь Головинский, за которого Мария собирается выйти замуж. В сети поклонники гадают, какого пола будет ребёнок. Большинство, конечно, ждёт девочку, ведь четверо сыновей, кажется, многовато. Коллеги из шоу-бизнеса поздравили будущую мамочку, а особенно рада этой новости была близкая подруга Марии Ольга Бузова.

Сати Казанова ждёт первенца

Сати Казанова станет мамой в первый раз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / satikazanova

В начале июня Сати Казанова рассказала, что готовится стать мамой. Для Сати эта беременность первая и долгожданная. Девушка намекнула, что зачатие далось ей нелегко и это действительно "чудо". Долгое время певица скрывала своё положение, ведь она очень переживает за будущего ребёнка. Сейчас Казанова продолжает активно работать, ходит на занятия спортом и даже готовится в большому сольному концерту, который состоится в августе. Главное, чтобы девушка чувствовала себя хорошо и беременность не помешала ей выступить.

Певица из СССР Оксана Почепа (Акула)

Оксана Почепа рассказала на музыкальной премии, что ждёт ребёнка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pochepa

Певице Оксане Почепе уже 40 лет, и вот она впервые беременна! Об этом звезда рассказала в начале июня на Премии Муз-ТВ. На мероприятие девушка надела роскошное красное платье, подчёркивающее округлившийся животик. А пару дней назад в своём загородном доме Оксана и её избранник Игорь Бабаев устроили гендер-пати, на котором в торжественной обстановке узнали, что у них будет девочка. Кажется, пара действительно счастлива вместе, и возраст им не помеха!

Лиза Арзамасова беременна второй раз

Лиза Арзамасова ждёт второго ребёнка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza_arzamasova

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в 2020 году. Сейчас пара воспитывает трёхлетнего сына Льва и уже ждёт пополнение! О своей беременности актриса рассказала весной. До родов остаётся совсем немного. Несмотря на то что об интересном положении звезды уже давно известно, Лиза всё равно предпочитает лишний раз это не афишировать: Арзамасова выбирает свободную одежду и никогда не обтягивает живот. Напомним, что разница в возрасте между Лизой и Ильёй аж 22 года. Но, кажется, им до этого нет никакого дела, и возлюбленные просто наслаждаются совместной жизнью.

Анна Хилькевич и третья беременность

Анна Хилькевич ждёт третьего ребёнка и не скрывает беременность. Фото © Telegram / khilkevich_anna

Анна Хилькевич станет мамой в третий раз. Об этом стало известно весной. Сейчас девушка уже приблизилась к третьему триместру. Анна не прячет свой животик и выбирает одежду, подчёркивающую фигуру. Стоит отметить, что ей очень идут формы будущей мамы, а сама звезда признаётся, что эмоционально чувствует себя прекрасно. У Анны и её мужа уже есть две дочки, а скоро родится третья. Интересно, пойдёт ли пара по стопам Оксаны Самойловой и Джигана в попытках добиться пацана или остановится на трёх феечках?

Кому-то вселенная даёт детей раньше, кому-то позже, а некоторым может и вовсе не дать. Но всё же быть мамой — это чудо и огромная радость. На ранних сроках об этом счастье лучше не говорить большому количеству людей, ведь не всегда человека окружают только доброжелатели. Беременность лучше подольше хранить в секрете, как это делают наши звёзды. Ранее Life.ru рассказал о том, как незнакомцы способны навести порчу и сглазить.

Авторы Дана Третьякова