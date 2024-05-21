Кусают локти на скамейке запасных: Погребняк, Бузова и ещё 5 знаменитых красоток, ушедших от футболистов Блогер и продюсер Мария Погребняк согласилась выйти замуж за 36-летнего бизнесмена Игоря Головинского через восемь месяцев после развода с российским футболистом Павлом Погребняком. Life.ru рассказывает, какие ещё спортсмены упустили своё счастье. 21 мая, 11:00 Почему знаменитые красотки в итоге разводятся с мужьями-футболистами? Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, Zuma / CraSH, Александр Рюмин

История отношений жены футболиста Павла Погребняка с бывшим супругом впечатляющая. Пара была вместе 17 лет. За время брака в семье родились трое мальчиков. Развод пары произошёл всего восемь месяцев назад — 7 сентября 2023 года.

Мария и российский футболист Павел Погребняк разошлись по обоюдному согласию, без конфликтов. Как потом рассказывала экс-супруга, они с мужем перестали воспринимать друг друга как пара и стали просто родственниками. Девушка не исключает, что в этом виновата смена работы обоих партнёров, а также выросшие дети.

Ещё одна причина развода, в которой признавалась Мария Погребняк, — гармонию в семье поддерживала только она. Супруг тоже должен был в этом участвовать, но Павел, по её словам, в последнее время игнорировал интересы модели.

Что известно про нового мужа Марии Погребняк

Кто новый муж Марии Погребняк? Бизнесмен Игорь Головинский. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapogoda

Бизнесмен Игорь Головинский — непубличный человек. Впервые его заметили с Марией 15 июня 2023 года. Тогда блогер официально была в браке с футболистом Павлом Погребняком и её начали хейтить за якобы измену. Однако женщина заявила, что на тот момент была уже свободна, хоть развод официально ещё не случился.

Позже Мария Погребняк признавалась, что знакома с Головинским давно. Они познакомились во время одной из встреч с общими друзьями. Отношения у влюблённых завязались спустя много лет общения. Девушка признавалась, что счастлива с Игорем.

На большинстве фотографий в соцсетях Марии у избранника закрыто лицо. Тем не менее о мужчине известно, что он довольно щедрый. Часто дарил избраннице дорогие подарки, возил за границу и воплощал в жизнь любые мечты. Предложение Головинский сделал в обычном парке, но зато с дорогим презентом.

Во время прогулки они сели на лавочку, где мужчина дал Марии небольшую коробочку с кольцом за более чем 4 млн рублей (украшение, по слухам, из платины и с бриллиантами) и произнёс душещипательную речь. Головинский сказал, что женщина — та единственная, о которой он мечтал всю жизнь. Затем предприниматель спросил: "Ты выйдешь за меня?" — Погребняк ответила "да". Сейчас пара планирует свадьбу, но сыграет её в 2025 году, поскольку 2024-й — високосный.

Но у других жён футболистов судьба сложилась не так счастливо, как у Марии Погребняк. Кто из мужчин упустил своё счастье, потеряв красотку?

1. Певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов

Певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов развелись в ноябре 2016 года. Фото © ТАСС / Михаил Почуев, Вадим Тараканов

Певица Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым на протяжении четырёх лет. Пара развелась в ноябре 2016 года. Инициатором развода стал спортсмен, хотя у артистки была другая версия. По словам девушки, она поймала суженого на измене.

Российского футболиста Тарасова в отношениях с Бузовой не устраивало то, что она не хотела детей. Для артистки в приоритете же была свадьба, а не продолжение рода. Спортсмен постоянно уговаривал избранницу родить ребёнка, но зачать его не получалось. Бесплодия у Бузовой нет, и поэтому футболист подозревал спутницу в том, что она принимала противозачаточные таблетки.

2. Модель Ирина Шейк и футболист Криштиану Роналду

Модель Ирина Шейк и футболист Криштиану Роналду расстались в 2015 году по инициативе спортсмена. Фото © ТАСС / Abaca Press, EPA / JUSTIN LANE

Футболист Криштиану Роналду расстался с российской моделью Ириной Шейк в 2015 году. Вместе они были целых пять лет.

Мужчина бросил свою партнёршу сам. Причиной, по словам источника СМИ Португалии Correio de Manha, стал нелицеприятный поступок дамы. Она не захотела идти на тусовку, которую спортсмен организовал в честь 60-летнего юбилея своей мамы.

Однако расставание футболиста Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк произошло не только из-за этого. На протяжении нескольких месяцев до разрыва у них были натянутые отношения, постоянно происходили ссоры. Последней каплей после выходки на юбилее стало то, что Шейк не пришла на спортивную премию "Золотой мяч", проходившую в швейцарском Цюрихе 12 января 2015 года, во время которой спортсмен получил приз. В этом случае получилось так, что модель упустила своё счастье, а не наоборот.

3. Модель Виктория Лопырёва и российский футболист Фёдор Смолов

Модель Виктория Лопырёва и российский футболист Фёдор Смолов развелись из-за инфантилизма мужчины. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Вадим Тараканов

Пара, которую любили многие россияне, разошлась в мае 2015 года. Инициатором развода стала Виктория Лопырёва. Из-за разницы в возрасте в шесть лет — модель не устраивало, что избранник в некоторых ситуациях ведёт себя как ребёнок. По этой причине в паре регулярно возникали ссоры.

Жена футболиста Лопырёва позже признавалась, что долго терпела инфантилизм мужа. Её не устраивали отношения как минимум шесть последних месяцев до расставания, и она даже хотела уйти. Однако тогда Смолов пообещал, что изменится, но слово не сдержал. Поэтому он и упустил свою любовь.

4. Милана Кержакова и футболист из России Александр Кержаков

Общественная деятельница Милана Кержакова и Александр Кержаков развелись из-за ужасных поступков с его стороны. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, © VK / Милана Кержакова

Милана Кержакова развелась с футболистом Александром по своей инициативе в 2019 году. Мужчина допустил огромное количество ошибок, которые привели к расставанию. Развод проходил со скандалом. Паре пришлось долгое время делить. права на ребёнка, а мужчина, согласно заявлениям СМИ, вёл себя агрессивно в перерывах между заседаниями суда. В паре Александр Кержаков, предположительно, изменял, что и стало одной из причин расторжения брака. Уже через три месяца после свадьбы журналисты увидели футболиста в ресторане с другой дамой.

Также известно, что спортсмен не давал Милане видеться с подругами. Адвокат женщины Александр Добровинский в ноябре 2018 года рассказывал на суде, что Кержаков "избил его подзащитную, когда она поймала его на измене". Так он и потерял избранницу.

5. Телеведущая Юлия Барановская, жена футболиста Андрея Аршавина

Телеведущая Юлия Барановская и Андрей Аршавин развелись в 2013 году. Мужчина ушёл к другой. Фото © ТАСС / Алексей Иванов, Сергей Карпухин

Телеведущая Юлия Барановская рассталась с российским футболистом Андреем Аршавиным в 2013 году. Они жили в гражданском браке на протяжении более десяти лет. За это время у них появилось трое совместных детей — два мальчика и девочка. Расставание прошло с публичным конфликтом. Аршавин ушёл от Барановской к другой женщине, когда бывшая гражданская супруга готовилась к третьим родам.

Барановская написала книгу "Всё к лучшему", в которой рассказала об истории отношений со спортсменом. Примерно на пятом месяце беременности Юлии у Аршавина появилась другая дама, их общая знакомая. До того как это стало известно, спортсмен жил на две семьи. После развода они долго делили имущество.

6. Блогер Алана Мамаева и футболист Павел Мамаев

Блогер Алана Мамаева и футболист Павел Мамаев развелись в 2021 году. Сейчас разгорается новый скандал. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alana_mamaeva, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Жена футболиста Павла Мамаева, Алана, развелась с супругом три года назад, в 2021 году. Брак между супругами был довольно скандальным. Модель периодически ловила избранника на изменах, и поэтому развелась с ним, несмотря на то что в браке у Мамаевых появилась дочь. На протяжении полутора лет после развода женщина пыталась добиться от мужчины выплаты алиментов.

Однако в апреле 2024 года, через три года после развода, случился новый скандал. Мамаев подал иск против экс-супруги на 10 млн рублей, которые переводил ей, посчитав это незаконным обогащением.

Авторы Никита Фартов