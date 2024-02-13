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13 февраля, 18:43

"Самое важное": Милош Бикович показал первое фото с новорождённым сыном

Милош Бикович опубликовал первую фотографию с новорождённым сыном

Сербский и российский актёр театра и кино Милош Бикович впервые опубликовал в соцсетях фотографию с новорождённым сыном, который появился на свет в одной из клиник Белграда в начале января. На снимке лицо малыша прикрыто смайликом.

Милош Бикович опубликовал первое фото с новорождённым сыном. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bikovic

Милош Бикович опубликовал первое фото с новорождённым сыном. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bikovic

"Самое важное", — подписал снимок артист.

Кремль отреагировал на скандал с актёром Милошем Биковичем, лишённым роли из-за жалоб Киева
Кремль отреагировал на скандал с актёром Милошем Биковичем, лишённым роли из-за жалоб Киева

Ранее Life.ru писал, что звезда фильмов "Вызов" и "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом. На странице в социальной сети он опубликовал трогательный рисунок. Матерью ребёнка стала возлюбленная артиста, юрист Ивана Малич. Впервые в свет пара вышла около года назад, а спустя несколько месяцев стало известно, что они ждут ребёнка. Бикович принял поздравления фанатов и попросил СМИ не терроризировать его и мать будущего сына.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Евгения Мосс
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