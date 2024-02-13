"Самое важное": Милош Бикович показал первое фото с новорождённым сыном

Сербский и российский актёр театра и кино Милош Бикович впервые опубликовал в соцсетях фотографию с новорождённым сыном, который появился на свет в одной из клиник Белграда в начале января. На снимке лицо малыша прикрыто смайликом.

Ранее Life.ru писал, что звезда фильмов "Вызов" и "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом. На странице в социальной сети он опубликовал трогательный рисунок. Матерью ребёнка стала возлюбленная артиста, юрист Ивана Малич. Впервые в свет пара вышла около года назад, а спустя несколько месяцев стало известно, что они ждут ребёнка. Бикович принял поздравления фанатов и попросил СМИ не терроризировать его и мать будущего сына.