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25 июня, 15:22

Вскрылась неожиданная правда о замке Пугачёвой

Замок Аллы Пугачёвой в деревне Грязь стоит всего 11 миллионов рублей

Певица Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Роскошного замка певицы Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь не коснутся изменения в налогах на имущество. Дело в том что дома Примадонны даже нет в кадастровых картах. Для просмотра открыта лишь стоимость участка, а она составляет 11 миллионов рублей.

Ещё в 2022 году выяснилось, что у замка нет даже адреса. Сторонние эксперты объясняли это тем, что, скорее всего, межевание участка делалось ещё в нулевые либо не делалось вовсе.

Подмосковный замок Аллы Пугачёвой. Обложка © Life.ru / Александр Арутюнов

Подмосковный замок Аллы Пугачёвой. Обложка © Life.ru / Александр Арутюнов

"Когда-то замок, возможно, и относился к сегменту суперлюкс, но сегодня уже морально устарел — на рынке есть множество куда более современных, комфортных и продуманных проектов", — цитирует "Парламентская газета" владельца агентства недвижимости Виктора Садыгова.

Барецкий заявил, что уже начал делать из замка Пугачёвой тюрьму для иноагентов
Барецкий заявил, что уже начал делать из замка Пугачёвой тюрьму для иноагентов

Напомним, сейчас Алла Пугачёва и Максим Галкин* проживают в Израиле, а их дом в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу. Ранее шоумен Стас Барецкий утверждал, что выкупил замок, однако подтверждений не последовало. Новых владельцев роскошного имения пока так и не нашлось. Зато от жителей деревни неоднократно поступали предложения отдать постройку под социальное учреждение.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Вишнякова
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