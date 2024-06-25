Вскрылась неожиданная правда о замке Пугачёвой

Роскошного замка певицы Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь не коснутся изменения в налогах на имущество. Дело в том что дома Примадонны даже нет в кадастровых картах. Для просмотра открыта лишь стоимость участка, а она составляет 11 миллионов рублей.

Ещё в 2022 году выяснилось, что у замка нет даже адреса. Сторонние эксперты объясняли это тем, что, скорее всего, межевание участка делалось ещё в нулевые либо не делалось вовсе.

Подмосковный замок Аллы Пугачёвой. Обложка © Life.ru / Александр Арутюнов

"Когда-то замок, возможно, и относился к сегменту суперлюкс, но сегодня уже морально устарел — на рынке есть множество куда более современных, комфортных и продуманных проектов", — цитирует "Парламентская газета" владельца агентства недвижимости Виктора Садыгова.

Напомним, сейчас Алла Пугачёва и Максим Галкин* проживают в Израиле, а их дом в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу. Ранее шоумен Стас Барецкий утверждал, что выкупил замок, однако подтверждений не последовало. Новых владельцев роскошного имения пока так и не нашлось. Зато от жителей деревни неоднократно поступали предложения отдать постройку под социальное учреждение.