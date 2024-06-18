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18 июня, 15:42

Барецкий заявил, что уже начал делать из замка Пугачёвой тюрьму для иноагентов

Барецкий: В дом Галкина* и Пугачёвой завезли решётки и мониторы

Подмосковный замок Аллы Пугачёвой. Обложка © Life.ru / Александр Арутюнов

Подмосковный замок Аллы Пугачёвой. Обложка © Life.ru / Александр Арутюнов

В пустующий замок певицы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в деревне Грязь в Подмосковье завезли решётки и мониторы. Об этом рассказал порталу "Страсти" шоумен Стас Барецкий.

На фоне предложения общественников сделать из роскошной крымской виллы Софии Ротару военный госпиталь Барецкий признался, что тоже хотел бы "перепрофилировать" замок Пугачёвой. У шоумена была масса идей: от морга до тюрьмы.

"В замке Пугачёвой мы сделаем морг, как изначально планировали, и тюрьму для иноагентов. Сейчас как раз завезли туда решётки и мониторы для камер, на которых круглосуточно будет крутиться телеканал Соловьёва. Это будет как средство перевоспитания! Там столько места, что и на госпиталь хватит!" сказал шоумен.

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Напомним, сейчас Алла Пугачёва и Максим Галкин* проживают в Израиле, а их дом в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу. Ранее Стас Барецкий утверждал, что выкупил замок, однако подтверждений не последовало. Новых владельцев роскошного имения пока так и не нашлось. Зато от жителей деревни неоднократно поступали предложения отдать постройку под социальное учреждение.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Мария Скворцова
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