Сборная Италии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Лейпциге встретились сборные Италии и Хорватии. На последних минутах скуадра адзурра смогла вырвать ничейный результат, благодаря чему вышла в плей-офф турнира.

Сообщается, что счёт в матче на 55-й минуте открыл центральный полузащитник испанского клуба "Реал Мадрид" и капитан национальной сборной Хорватии Лука Модрич, который всего за минуту до этого не смог реализовать пенальти. Стоит отметить, что итальянский полузащитник Маттиа Дзакканьи сравнял счёт на восьмой добавленной ко второму тайму минуте.

В параллельной встрече Испания со счётом 1:0 победила Албанию. Теперь в плей-офф Евро-2024 из группы В с девятью очками вышли испанцы и с четырьмя — итальянцы.