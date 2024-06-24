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23 июня, 21:03

Швейцария сыграла вничью с Германией и вышла в плей-офф Евро-2024

Автор гола Швейцарии в матче с Германией Дан Ндойе. Обложка © X / UEFA EURO 2024

Автор гола Швейцарии в матче с Германией Дан Ндойе. Обложка © X / UEFA EURO 2024

На чемпионате Европы завершились все матчи в группе А, в плей-офф из которой напрямую пробились сборные Германии и Швейцарии. Их личная встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый гол удался швейцарцам на 28-й минуте, его автором стал Дан Ндойе. Немцы атаковали, однако забить ответный им удалось лишь в компенсированное ко второму тайму время. Ничью для немцев спас Никлас Фюллькруг.

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В параллельном матче сборная Венгрии вырвала победу у Шотландии, забив на последней минуте компенсированного времени. Героем стал Кевин Чобот. Таким образом венгры набрали три очка и заняли третье место в группе, сохранив шансы на выход в плей-офф. Шотландцы с одним баллом замыкают квартет.

После двух туров группового этапа выход в плей-офф также обеспечили сборные Испании и Португалии. Стадия игр на вылет стартует на Евро-2024 29 июня.

Артур Лапсаков
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