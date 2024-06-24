Швейцария сыграла вничью с Германией и вышла в плей-офф Евро-2024

На чемпионате Европы завершились все матчи в группе А, в плей-офф из которой напрямую пробились сборные Германии и Швейцарии. Их личная встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый гол удался швейцарцам на 28-й минуте, его автором стал Дан Ндойе. Немцы атаковали, однако забить ответный им удалось лишь в компенсированное ко второму тайму время. Ничью для немцев спас Никлас Фюллькруг.

В параллельном матче сборная Венгрии вырвала победу у Шотландии, забив на последней минуте компенсированного времени. Героем стал Кевин Чобот. Таким образом венгры набрали три очка и заняли третье место в группе, сохранив шансы на выход в плей-офф. Шотландцы с одним баллом замыкают квартет.