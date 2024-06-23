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Регион
23 июня, 20:55

Нойер побил рекорд Буффона по числу матчей на чемпионатах Европы среди вратарей

Мануэль Нойер. Обложка © X / DFB-Team

Мануэль Нойер. Обложка © X / DFB-Team

Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер обновил рекорд по числу проведённых матчей на чемпионатах Европы среди голкиперов.

Нойер вышел в стартовом составе команды на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против Швейцарии. Для 38-летнего футболиста эта игра стала 18-й на европейских турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Джанлуиджи Буффону (17).

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Напомним, сборная Германии обеспечила себе участие в плей-офф, поэтому вратарь мюнхенской "Баварии" может укрепить достижение. Также из группы вышли сборные Испании и Португалии.

Артур Лапсаков
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