Нойер побил рекорд Буффона по числу матчей на чемпионатах Европы среди вратарей

Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер обновил рекорд по числу проведённых матчей на чемпионатах Европы среди голкиперов.

Нойер вышел в стартовом составе команды на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против Швейцарии. Для 38-летнего футболиста эта игра стала 18-й на европейских турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Джанлуиджи Буффону (17).