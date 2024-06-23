Нойер побил рекорд Буффона по числу матчей на чемпионатах Европы среди вратарей
Мануэль Нойер. Обложка © X / DFB-Team
Вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер обновил рекорд по числу проведённых матчей на чемпионатах Европы среди голкиперов.
Нойер вышел в стартовом составе команды на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против Швейцарии. Для 38-летнего футболиста эта игра стала 18-й на европейских турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Джанлуиджи Буффону (17).
Напомним, сборная Германии обеспечила себе участие в плей-офф, поэтому вратарь мюнхенской "Баварии" может укрепить достижение. Также из группы вышли сборные Испании и Португалии.