Определился первый участник плей-офф футбольного Евро-2024

Счёт на 22-й минуте открыл Джамал Мусиала. Илкай Гюндоган на 67-й упрочил преимущество хозяев. Сборная Германии лидирует в группе A с шестью очками. Позже сегодня сыграют две другие команды из группы — Швейцария и Шотландия. Напомним, что в первом туре немцы разгромили британскую команду со счётом 5:1, а швейцарцы оказались сильнее венгров (3:1).