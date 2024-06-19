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19 июня, 18:00

Определился первый участник плей-офф футбольного Евро-2024

Сборная Германии победила Венгрию на Евро-2024 и первой вышла в плей-офф

Фрагмент матча Германии и Венгрии на Евро-2024. Обложка © ТАСС / AP

Фрагмент матча Германии и Венгрии на Евро-2024. Обложка © ТАСС / AP

Сборная Германии по футболу одержала вторую победу на домашнем чемпионате Европы. Немцы оказались сильнее команды Венгрии — 2:0. Матч прошёл в Штутгарте.

Счёт на 22-й минуте открыл Джамал Мусиала. Илкай Гюндоган на 67-й упрочил преимущество хозяев. Сборная Германии лидирует в группе A с шестью очками. Позже сегодня сыграют две другие команды из группы — Швейцария и Шотландия. Напомним, что в первом туре немцы разгромили британскую команду со счётом 5:1, а швейцарцы оказались сильнее венгров (3:1).

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Никита Никонов
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