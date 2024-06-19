Определился первый участник плей-офф футбольного Евро-2024
Сборная Германии победила Венгрию на Евро-2024 и первой вышла в плей-офф
Фрагмент матча Германии и Венгрии на Евро-2024. Обложка © ТАСС / AP
Сборная Германии по футболу одержала вторую победу на домашнем чемпионате Европы. Немцы оказались сильнее команды Венгрии — 2:0. Матч прошёл в Штутгарте.
Счёт на 22-й минуте открыл Джамал Мусиала. Илкай Гюндоган на 67-й упрочил преимущество хозяев. Сборная Германии лидирует в группе A с шестью очками. Позже сегодня сыграют две другие команды из группы — Швейцария и Шотландия. Напомним, что в первом туре немцы разгромили британскую команду со счётом 5:1, а швейцарцы оказались сильнее венгров (3:1).