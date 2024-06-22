Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам

В игре против турецкой команды Роналду сделал ассист на гол Бруну Фернандеша. Этот пас стал для него восьмым на чемпионатах континента, теперь он догнал чеха Карела Поборского по этому показателю. Это уже шестой Евро для португальского нападающего.