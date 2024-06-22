Роналду повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам
Криштиану Роналду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sbonsi
В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд по голевым передачам.
В игре против турецкой команды Роналду сделал ассист на гол Бруну Фернандеша. Этот пас стал для него восьмым на чемпионатах континента, теперь он догнал чеха Карела Поборского по этому показателю. Это уже шестой Евро для португальского нападающего.
Ранее Life.ru рассказывал, что Роналду в очередной раз побил мировой рекорд. По данным Международной федерации футбольной истории и статистики, матч против Ирландии стал для Роналду 1226-м, проведённым им на топ-уровне. Это позволило ему обойти бывшего вратаря бразильской сборной Рожерио Сени.