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Мяч в свои ворота: Турецкий футболист "отличился" в матче с Португалией

Турецкий футболист Акайдын забил автогол, передавая мяч вратарю на Евро-2024

22 июня, 17:12
Футболист сборной Турции забил автогол. Обложка © Х / sporiskelesi

Футболист сборной Турции забил автогол. Обложка © Х / sporiskelesi

Защитник сборной Турции по футболу Самет Акайдын сделал пас вратарю команды Алтаю Байындыру, но мяч влетел в ворота. Автогол произошёл в матче с Португалией на групповом этапе чемпионата Европы.

Футболист сборной Турции забил автогол. Видео © Х / futballnow001

Ситуация получилась очень неловкой. Португальцы в этот момент не атаковали ворота противника и даже не мешали Акайдыну сделать пас. Однако передача мяча не получилась, и голкипер оказался в собственных воротах, пытаясь не допустить автогола. Пока ещё встреча команд продолжается. Португалия ведёт со счётом 2:0.

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Ранее сообщалось, что сборные Грузии и Чехии сыграли вничью 1:1 в игре второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, которая прошла в Гамбурге.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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