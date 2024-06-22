Мяч в свои ворота: Турецкий футболист "отличился" в матче с Португалией

Защитник сборной Турции по футболу Самет Акайдын сделал пас вратарю команды Алтаю Байындыру, но мяч влетел в ворота. Автогол произошёл в матче с Португалией на групповом этапе чемпионата Европы.

Ситуация получилась очень неловкой. Португальцы в этот момент не атаковали ворота противника и даже не мешали Акайдыну сделать пас. Однако передача мяча не получилась, и голкипер оказался в собственных воротах, пытаясь не допустить автогола. Пока ещё встреча команд продолжается. Португалия ведёт со счётом 2:0.