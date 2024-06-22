Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче Евро-2024
Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью 1:1 в игре второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, которая прошла в Гамбурге.
Жорж Микаутадзе забил гол с пенальти за сборную Грузии на 45+4-й минуте. Этот мяч стал вторым для футболиста на турнире. Кроме того, он стал первым игроком, который отличился в двух первых матчах сборной на чемпионате Европы, после Гарета Бейла из Валлии, установившего рекорд в 2016 году.
У чехов отличился Патрик Шик. Он забрал очко для своей команды на 59-й минуте.
Ранее Life.ru сообщал, что сборные Албании и Хорватии по футболу сыграли результативную ничью в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 2:2.
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