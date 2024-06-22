Сборные Грузии и Чехии сыграли вничью в матче Евро-2024

Жорж Микаутадзе забил гол с пенальти за сборную Грузии на 45+4-й минуте. Этот мяч стал вторым для футболиста на турнире. Кроме того, он стал первым игроком, который отличился в двух первых матчах сборной на чемпионате Европы, после Гарета Бейла из Валлии, установившего рекорд в 2016 году.