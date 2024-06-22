Сборная Польши первой потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024

Сборная Польши стала первой командой, лишившейся шансов на выход в плей-офф Евро-2024. Это произошло после ничьей в матче Франции и Нидерландов.

Поляки, проигравшие сборной Австрии во втором туре, лишились математических шансов на выход из группы.