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21 июня, 21:22

Сборная Польши первой потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024

Игроки сборной Польши на Евро-2024. Обложка © PZPN.pl

Игроки сборной Польши на Евро-2024. Обложка © PZPN.pl

Сборная Польши стала первой командой, лишившейся шансов на выход в плей-офф Евро-2024. Это произошло после ничьей в матче Франции и Нидерландов.

Поляки, проигравшие сборной Австрии во втором туре, лишились математических шансов на выход из группы.

Польский телеканал TVP вновь подвергся DDoS-атаке во время трансляции матча Евро
Польский телеканал TVP вновь подвергся DDoS-атаке во время трансляции матча Евро

Ранее участие в играх на вылет обеспечили сборные Германии и Испании. Этот этап турнира стартует 29 июня, финал чемпионата Европы пройдёт 14 июля в Берлине.

Артур Лапсаков
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