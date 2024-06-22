Сборная Польши первой потеряла шансы на выход в плей-офф Евро-2024
Игроки сборной Польши на Евро-2024. Обложка © PZPN.pl
Сборная Польши стала первой командой, лишившейся шансов на выход в плей-офф Евро-2024. Это произошло после ничьей в матче Франции и Нидерландов.
Поляки, проигравшие сборной Австрии во втором туре, лишились математических шансов на выход из группы.
Ранее участие в играх на вылет обеспечили сборные Германии и Испании. Этот этап турнира стартует 29 июня, финал чемпионата Европы пройдёт 14 июля в Берлине.