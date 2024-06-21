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21 июня, 20:59

Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024

Атмосфера на стадионе в Лейпциге на игре Франции и Нидерландов. Обложка © X / UEFA EURO 2024

Атмосфера на стадионе в Лейпциге на игре Франции и Нидерландов. Обложка © X / UEFA EURO 2024

Сборные Франции и Нидерландов сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча, прошедшая в немецком Лейпциге, завершилась со счётом 0:0.

Победу Нидерландам мог принести Хави Симонс, поразивший ворота вратаря Майка Меньяна, однако гол отменили из-за офсайда.

Обе команды набрали по четыре очка и занимают первое и второе место в группе D. На третьей строчке с тремя баллами идут австрийцы, сегодня обыгравшие сборную Польши.

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Ранее на Евро-2024 сборная Украины одержала первую победу. Это произошло в игре с командой Словакии. На трибунах украинские болельщики вывесили флаг с надписью на английском: "Дайте нам выборы" (Give us elections).

Артур Лапсаков
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