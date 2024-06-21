Франция и Нидерланды сыграли первую нулевую ничью на Евро-2024
Атмосфера на стадионе в Лейпциге на игре Франции и Нидерландов. Обложка © X / UEFA EURO 2024
Сборные Франции и Нидерландов сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Евро-2024. Встреча, прошедшая в немецком Лейпциге, завершилась со счётом 0:0.
Победу Нидерландам мог принести Хави Симонс, поразивший ворота вратаря Майка Меньяна, однако гол отменили из-за офсайда.
Обе команды набрали по четыре очка и занимают первое и второе место в группе D. На третьей строчке с тремя баллами идут австрийцы, сегодня обыгравшие сборную Польши.
Ранее на Евро-2024 сборная Украины одержала первую победу. Это произошло в игре с командой Словакии. На трибунах украинские болельщики вывесили флаг с надписью на английском: "Дайте нам выборы" (Give us elections).