На матче сборной Украины на Евро-2024 появилась надпись "Дайте нам выборы"

Во время матча сборных Украины и Словакии на чемпионате Европы по футболу на трибунах заметили украинский флаг с надписью на английском "Дайте нам выборы" (Give us elections). Об этом сообщает издание "Страна".

Выборы президента и парламента на Украине решили не проводить, сославшись на военное положение. Однако российский лидер Владимир Путин ранее вывел Киев на чистую воду, приведя выдержки из Конституции Украины, согласно которой полномочия президента Украины не продлеваются даже в условиях военного положения и после истечения срока, если не были проведены выборы, власть должна быть передана спикеру Верховной рады.