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На матче сборной Украины на Евро-2024 появилась надпись "Дайте нам выборы"

21 июня, 13:42
Сборная Украины по футболу. Обложка © ТАСС / EPA / Robert Perry

Сборная Украины по футболу. Обложка © ТАСС / EPA / Robert Perry

Во время матча сборных Украины и Словакии на чемпионате Европы по футболу на трибунах заметили украинский флаг с надписью на английском "Дайте нам выборы" (Give us elections). Об этом сообщает издание "Страна".

Украинский флаг с надписью на английском "Дайте нам выборы" (Give us elections) на Евро-2024. Фото © Telegram / Политика страны

Украинский флаг с надписью на английском "Дайте нам выборы" (Give us elections) на Евро-2024. Фото © Telegram / Политика страны

Выборы президента и парламента на Украине решили не проводить, сославшись на военное положение. Однако российский лидер Владимир Путин ранее вывел Киев на чистую воду, приведя выдержки из Конституции Украины, согласно которой полномочия президента Украины не продлеваются даже в условиях военного положения и после истечения срока, если не были проведены выборы, власть должна быть передана спикеру Верховной рады.

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Напомним, чемпионат Европы стартовал в Германии 14 июня и завершится через месяц. Как сообщал Life.ru, Украина уже провела один матч на турнире, проиграв Румынии со счётом 0:3. Ворота сборной Незалежной поразили Денис Дрэгуш, Рэзван Марин и Николае Станчу. После проигрыша украинские футболисты даже выгнали из раздевалки главного тренера сборной Сергея Реброва.

"Они не готовы": Эксперт предрёк украинской сборной фиаско на Евро-2024
"Они не готовы": Эксперт предрёк украинской сборной фиаско на Евро-2024
Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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