Польский телеканал TVP вновь подвергся DDoS-атаке во время трансляции матча Евро
Польский государственный телеканал TVP не смог показать зрителям трансляцию матча сборной страны против австрийской команды на Евро-2024 из-за очередной DDoS-атаки. О сбоях в вещании сообщила пресс-служба канала в соцсети X.
"Приносим свои извинения за технические проблемы, связанные с трансляцией матча Польша – Австрия. В настоящее время мы интенсивно работаем над стабильностью передачи. По предварительным данным, инфраструктура веб-сайтов TVP снова подверглась DDoS-атаке", — гласит заявление.
Аналогичный инцидент произошёл и во время матча между сборными Польши и Нидерландов несколькими днями ранее. Тогда Варшава обвинила в произошедшем российских хакеров.
Напомним, сборная Австрии уверенно обыграла поляков в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу, оставив "белых орлов" в аутсайдерах группы D. Следующим соперником победителей станет команда Франции. Поляков в последнем туре группового этапа ждут Нидерланды.
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