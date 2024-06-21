Польский телеканал TVP вновь подвергся DDoS-атаке во время трансляции матча Евро

Польский государственный телеканал TVP не смог показать зрителям трансляцию матча сборной страны против австрийской команды на Евро-2024 из-за очередной DDoS-атаки. О сбоях в вещании сообщила пресс-служба канала в соцсети X.

"Приносим свои извинения за технические проблемы, связанные с трансляцией матча Польша – Австрия. В настоящее время мы интенсивно работаем над стабильностью передачи. По предварительным данным, инфраструктура веб-сайтов TVP снова подверглась DDoS-атаке", — гласит заявление.

Аналогичный инцидент произошёл и во время матча между сборными Польши и Нидерландов несколькими днями ранее. Тогда Варшава обвинила в произошедшем российских хакеров.