Варшава обвинила хакеров в сообщении о "мобилизации" поляков Министр Гавровский назвал кибератакой сообщение РАР о мобилизации в Польше 3 июня, 07:33 В Польше назвали кибератакой информацию о мобилизации. Обложка © Freepik / Senivpetro

Сообщение о частичной мобилизации польских граждан и отправке их на Украину, которое было распространено государственным Польским агентством печати (РАР), является кибератакой. Об этом министр по цифровым технологиям Кшиштоф Гавровский рассказал изданию Gazetą Wyborcza.

"Первые данные наших систем уже подтвердили, что сообщение о мобилизации поляков и отправке войск на Украину было запланированной атакой. Уже работает кибергруппа, которая координирует работу по этому инциденту", — пояснил он.

По его словам, сейчас выясняется, как хакеры взломали внутренние системы РАР. Чиновник добавил, что дезинформация будет продолжаться в Польше вплоть до выборов в Европарламент, правоохранители страны якобы замечают возросшее количество атак на критически важные информационные сервисы. Гавровский заверил, что уже произведены первые аресты. Он подчеркнул, что Варшава находится "в состоянии кибернетической холодной войны с Россией", однако каких-либо доказательств российского следа в случившемся министр не привёл.

Напомним, государственное Польское агентство печати (PAP) сообщило о скором начале в республике частичной мобилизации. Утверждалось, что такое решение принял премьер-министр Дональд Туск, мероприятия должны были начаться 1 июля. Всего якобы планировалось мобилизовать 200 тысяч человек для отправки на Украину. Позже РАР выступило с опровержением.

Авторы Татьяна Миссуми