"Всех отправят на Украину": В Польше "объявили" и сразу же отменили мобилизацию
РАР опубликовало и потом аннулировало сообщение о частичной мобилизации в Польше
Государственное Польское агентство печати (PAP) опубликовало и чуть позднее аннулировало публикацию о скором начале в республике частичной мобилизации. Утверждалось, что такое решение принял премьер-министр Дональд Туск, мероприятия должны были начаться 1 июля.
Если верить изначальному сообщению, мобилизовать планировалось двести тысяч человек — как бывших военнослужащих, так и обычных граждан. "Все мобилизованные будут отправлены на Украину", — добавляло издание.
Всего через несколько минут РАР выступило с опровержением, заявив, что информация не соответствует действительности, а агентство не является её источником. Любопытно, что текст появлялся в новостной ленте дважды. Как отметил глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец, власти уже выясняют, что произошло.
Ранее в Минобороны Польши заявили, что разрешили Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России. Комментируя это, в Кремле заявили, что знали о решении Варшавы.
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