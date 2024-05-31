"Всех отправят на Украину": В Польше "объявили" и сразу же отменили мобилизацию

Государственное Польское агентство печати (PAP) опубликовало и чуть позднее аннулировало публикацию о скором начале в республике частичной мобилизации. Утверждалось, что такое решение принял премьер-министр Дональд Туск, мероприятия должны были начаться 1 июля.

Если верить изначальному сообщению, мобилизовать планировалось двести тысяч человек — как бывших военнослужащих, так и обычных граждан. "Все мобилизованные будут отправлены на Украину", — добавляло издание.