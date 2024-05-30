В Польше отказались ввязываться в войну с Россией после уловки Зеленского
Экс-замминистра обороны Польши: Зеленский хочет втянуть нас в войну с Россией
Владимир Зеленский намерен втянуть Польшу в вооружённое противостояние с Россией. Именно с такой целью он призывает власти республики использовать свои истребители для уничтожения российских ракет над Украиной, считает экс-замминистра обороны страны Ромуальд Шереметьев.
"Это, несомненно, попытка втянуть Польшу в военные действия. В этом и заключается интерес Украины, они хотят, чтобы кто-то помог ей защищаться своим военным участием, и я это понимаю. Но с точки зрения наших интересов, это не самый разумный вариант", — рассказал он в беседе с изданием Do Rzeczy.
Офицер запаса призвал не путать способность к оперативным действиям с самими оперативными действиями. Шереметьев подчеркнул, что пускать в ход свои истребители Польше нужно будет только тогда, когда возникнет реальная угроза безопасности со стороны России. Пока такой непосредственной угрозы нет, ввязываться в конфликт не нужно, заключил он.
Возможно, беспокойство профессора Шереметьева несколько запоздало на фоне сделанных накануне военным ведомством республики заявлений. Напомним, что вчера уже действующий замглавы Минобороны Польши заявил об отсутствии ограничений для Украины в вопросах ударов польским оружием по российской территории. Кроме того, ведомство анонсировало 45-й пакет военной помощи для Киева. На это заявление отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что позиция Варшавы по этому вопросу никогда не была тайной для Кремля и не вызывает удивления.
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