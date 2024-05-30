В Польше отказались ввязываться в войну с Россией после уловки Зеленского

Владимир Зеленский намерен втянуть Польшу в вооружённое противостояние с Россией. Именно с такой целью он призывает власти республики использовать свои истребители для уничтожения российских ракет над Украиной, считает экс-замминистра обороны страны Ромуальд Шереметьев.

"Это, несомненно, попытка втянуть Польшу в военные действия. В этом и заключается интерес Украины, они хотят, чтобы кто-то помог ей защищаться своим военным участием, и я это понимаю. Но с точки зрения наших интересов, это не самый разумный вариант", — рассказал он в беседе с изданием Do Rzeczy.