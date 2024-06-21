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21 июня, 18:29

Сборная Австрии победила команду Польши на Евро-2024 со счётом 3:1

Сборная Австрии разгромила команду Польши на Евро-2024 со счётом 3:1. Обложка © X / ÖFB - oefb.at

Сборная Австрии разгромила команду Польши на Евро-2024 со счётом 3:1. Обложка © X / ÖFB - oefb.at

В Берлине завершился матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Австрии и Польши. "Белые орлы" уступили соперникам со счётом 1:3, потерпев второе поражение на турнире.

Защитник австрийцев Гернот Траунер открыл счёт уже на девятой минуте. Спустя 20 минут точный удар Кшиштофа Пёнтека сравнял цифры на табло. Впрочем, этот гол оказался последним для поляков в матче. Во втором тайме хавбек Кристоф Баумгартнер и форвард Марко Арнаутович обеспечили разрыв в два гола, принеся своей команде победу.

Австрийская сборная набрала три очка за два матча и догнала команды из Нидерландов и Франции. Польша же замыкает список группы D с нулём в графе результативности.

Двумя днями ранее определился первый участник плей-офф футбольного Евро-2024. Им стала сборная Германии, которая набрала шесть очков в группе А. Украинской команде везёт меньше. Чемпионат начался для спортсменов из Незалежной поражением от румынов и "изгнанием" тренера. Вторая игра против словаков завершилась победой.

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Илья Пушкарев
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