Сборная Австрии победила команду Польши на Евро-2024 со счётом 3:1

В Берлине завершился матч группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Австрии и Польши. "Белые орлы" уступили соперникам со счётом 1:3, потерпев второе поражение на турнире.

Защитник австрийцев Гернот Траунер открыл счёт уже на девятой минуте. Спустя 20 минут точный удар Кшиштофа Пёнтека сравнял цифры на табло. Впрочем, этот гол оказался последним для поляков в матче. Во втором тайме хавбек Кристоф Баумгартнер и форвард Марко Арнаутович обеспечили разрыв в два гола, принеся своей команде победу.