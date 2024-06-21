Сборная Украины победила команду Словакии на Евро-2024

Иван Шранц вывел словаков вперёд на 17-й минуте, однако во втором тайме украинцы забили дважды. Николай Шапаренко на 54-й минуте сравнял счёт, а Роман Яремчук на 80-й забил второй гол. Таким образом, Украина догнала Словакию по очкам, у обеих сборных по три. Столько же имеет Румыния, которая завтра сыграет с Бельгией.