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21 июня, 15:00

Сборная Украины победила команду Словакии на Евро-2024

Фрагмент матча сборных Словакии и Украины на Евро-2024. Обложка © ТАСС / AP

Фрагмент матча сборных Словакии и Украины на Евро-2024. Обложка © ТАСС / AP

Сборная Украины победила команду Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2024. Игра прошла в Дюссельдорфе.

Иван Шранц вывел словаков вперёд на 17-й минуте, однако во втором тайме украинцы забили дважды. Николай Шапаренко на 54-й минуте сравнял счёт, а Роман Яремчук на 80-й забил второй гол. Таким образом, Украина догнала Словакию по очкам, у обеих сборных по три. Столько же имеет Румыния, которая завтра сыграет с Бельгией.

Напомним, в первом туре украинские футболисты разгромно проиграли румынам, а Словакия оказалась сильнее Бельгии.

На матче с Румынией было очень горячо — и всё из-за фанаток: фото с трибун Евро-2024
На матче с Румынией было очень горячо — и всё из-за фанаток: фото с трибун Евро-2024

Ранее Life.ru писал, что футболисты сборной Украины выгнали тренера из раздевалки после громкого поражения от Румынии на Евро-2024. Спортсмены не захотели разговаривать с Сергеем Ребровым.

Никита Никонов
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