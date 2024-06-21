Сборная Украины победила команду Словакии на Евро-2024
Фрагмент матча сборных Словакии и Украины на Евро-2024. Обложка © ТАСС / AP
Сборная Украины победила команду Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу – 2024. Игра прошла в Дюссельдорфе.
Иван Шранц вывел словаков вперёд на 17-й минуте, однако во втором тайме украинцы забили дважды. Николай Шапаренко на 54-й минуте сравнял счёт, а Роман Яремчук на 80-й забил второй гол. Таким образом, Украина догнала Словакию по очкам, у обеих сборных по три. Столько же имеет Румыния, которая завтра сыграет с Бельгией.
Напомним, в первом туре украинские футболисты разгромно проиграли румынам, а Словакия оказалась сильнее Бельгии.
Ранее Life.ru писал, что футболисты сборной Украины выгнали тренера из раздевалки после громкого поражения от Румынии на Евро-2024. Спортсмены не захотели разговаривать с Сергеем Ребровым.