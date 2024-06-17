Сборная Словакии сенсационно победила Бельгию на Евро-2024

Словаки открыли счёт уже на седьмой минуте, забил Иван Шранц. Бельгийцы могли отыграться, однако два гола нападающего Ромелу Лукаку отменили из-за офсайда и из-за игры рукой его сокомандника. Сборная Бельгии, которую сейчас возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, последний раз проигрывала в ноябре 2022-го на чемпионате мира в Катаре.