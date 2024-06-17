Сборная Словакии сенсационно победила Бельгию на Евро-2024
Сборная Словакии всухую обыграла Бельгию со счётом 1:0 на Евро-2024. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Slovenský futbalový zväz
Сборная Словакии со счётом 1:0 обыграла команду Бельгии в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча прошла во Франкфурте.
Словаки открыли счёт уже на седьмой минуте, забил Иван Шранц. Бельгийцы могли отыграться, однако два гола нападающего Ромелу Лукаку отменили из-за офсайда и из-за игры рукой его сокомандника. Сборная Бельгии, которую сейчас возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско, последний раз проигрывала в ноябре 2022-го на чемпионате мира в Катаре.
Ранее Life.ru рассказывал, что в матче открытия Евро-2024 сборная Германии разгромила команду Шотландии со счётом 5:1. Эта встреча стала одной из самых результативных на старте чемпионата Европы.