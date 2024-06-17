ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 18:55

Снимок с флагом ДНР на матче сборных Румынии и Украины оказался фейком

Снимок с флагом ДНР на матче сборных Украины и Румынии оказался фейком. Обложка © X / olga_zovn / championat

Снимок с флагом ДНР на матче сборных Украины и Румынии оказался фейком. Обложка © X / olga_zovn / championat

Завирусившаяся в Сети фотография с флагом Донецкой Народной Республики на трибуне стадиона в Мюнхене во время матча сборных Румынии и Украины на Евро-2024 оказалась фейком. Символика российского региона была добавлена на стоп-кадр с трансляции в графическом редакторе, утверждает "Чемпионат".

В доказательство спортивное издание опубликовало изображение этого же момента из записанного эфира. На нём за спиной рефери флаг ДНР отсутствует. Кто и зачем сознательно ввёл футбольных фанатов в заблуждение, неизвестно.

Сербские болельщики скандировали "Владимир Путин!" перед игрой со сборной Англии
Сербские болельщики скандировали "Владимир Путин!" перед игрой со сборной Англии

А вот российские триколоры действительно успели побывать на нескольких матчах чемпионата Европы по футболу до постановления УЕФА о запрете на демонстрацию флагов РФ на некоторых встречах. Сначала бело-сине-красное полотно фанаты растянули на игре сборных Германии и Шотландии, а затем болельщики повторили акцию на матче Сербии против Англии.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Евро-2024
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров