Снимок с флагом ДНР на матче сборных Румынии и Украины оказался фейком
Снимок с флагом ДНР на матче сборных Украины и Румынии оказался фейком. Обложка © X / olga_zovn / championat
Завирусившаяся в Сети фотография с флагом Донецкой Народной Республики на трибуне стадиона в Мюнхене во время матча сборных Румынии и Украины на Евро-2024 оказалась фейком. Символика российского региона была добавлена на стоп-кадр с трансляции в графическом редакторе, утверждает "Чемпионат".
В доказательство спортивное издание опубликовало изображение этого же момента из записанного эфира. На нём за спиной рефери флаг ДНР отсутствует. Кто и зачем сознательно ввёл футбольных фанатов в заблуждение, неизвестно.
А вот российские триколоры действительно успели побывать на нескольких матчах чемпионата Европы по футболу до постановления УЕФА о запрете на демонстрацию флагов РФ на некоторых встречах. Сначала бело-сине-красное полотно фанаты растянули на игре сборных Германии и Шотландии, а затем болельщики повторили акцию на матче Сербии против Англии.