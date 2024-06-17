Снимок с флагом ДНР на матче сборных Румынии и Украины оказался фейком

Завирусившаяся в Сети фотография с флагом Донецкой Народной Республики на трибуне стадиона в Мюнхене во время матча сборных Румынии и Украины на Евро-2024 оказалась фейком. Символика российского региона была добавлена на стоп-кадр с трансляции в графическом редакторе, утверждает "Чемпионат".