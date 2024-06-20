Сборная Англии не смогла победить Данию на Евро

Во Франкфурте-на-Майне в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 встретились футбольные сборные Дании и Англии. Матч закончился ничьей 1:1.

На 18-й минуте ворота соперника распечатал нападающий немецкого клуба "Бавария" и капитан англичан Гарри Кейн. Спустя 16 минут датский полузащитник Мортен Юльманн сравнял счёт, который остался таким до конца встречи.

В итоге английская национальная сборная с четырьмя очками занимает первое место в группе С. Датчане и словенцы с двумя очками оказались на втором и третьем месте соответственно. Сербия идёт четвёртой с одним очком.

Стоит отметить, что 25 мая состоится заключительный тур. Футболисты из Англии встретятся с командой из Словении, а Дания сыграет с сербами.