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20 июня, 18:26

Сборная Англии не смогла победить Данию на Евро

Сборные Дании и Англии по футболу сыграли вничью 1:1 на Евро-2024

Сборная Англии по футболу. Обложка © Х / England

Сборная Англии по футболу. Обложка © Х / England

Во Франкфурте-на-Майне в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 встретились футбольные сборные Дании и Англии. Матч закончился ничьей 1:1.

На 18-й минуте ворота соперника распечатал нападающий немецкого клуба "Бавария" и капитан англичан Гарри Кейн. Спустя 16 минут датский полузащитник Мортен Юльманн сравнял счёт, который остался таким до конца встречи.

В итоге английская национальная сборная с четырьмя очками занимает первое место в группе С. Датчане и словенцы с двумя очками оказались на втором и третьем месте соответственно. Сербия идёт четвёртой с одним очком.

Стоит отметить, что 25 мая состоится заключительный тур. Футболисты из Англии встретятся с командой из Словении, а Дания сыграет с сербами.

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Ранее Life.ru писал, что сборная Сербии смогла уйти от поражения в матче с командой Словении во втором туре группы C на чемпионате Европы. Игра прошла в Мюнхене.

Алексей Соловьёв
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