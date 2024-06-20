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20 июня, 15:11

Сербия в добавленное время спаслась от поражения в матче со Словенией

Сербия и Словения сыграли вничью 1:1 в матче Евро-2024

Фрагмент матча сборных Сербии и Словении на Евро-2024. Обложка © ТАСС / Zuma

Фрагмент матча сборных Сербии и Словении на Евро-2024. Обложка © ТАСС / Zuma

Сборная Сербии смогла уйти от поражения в матче с командой Словении во втором туре группы C на чемпионате Европы. Игра прошла в Мюнхене.

Счёт на 69-й минуте открыл защитник словенцев Жан Карничник. На пятой минуте добавленного ко второго тайму времени Лука Йович забил ответный гол. На 75-й минуте матч пришлось прервать из-за выбежавшего на поле болельщика.

Таким образом, после двух туров у сербов одно очко, у Словении — два. Позже сегодня свой матч проведут две другие команды группы — Дания и Англия. Напомним, в первом туре англичане оказались сильнее Сербии, а Дания и Словения разошлись миром.

Фанаты вывесили несколько российских триколоров на матче сборных Англии и Сербии
Фанаты вывесили несколько российских триколоров на матче сборных Англии и Сербии
Никита Никонов
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