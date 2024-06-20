Сербия в добавленное время спаслась от поражения в матче со Словенией

Сборная Сербии смогла уйти от поражения в матче с командой Словении во втором туре группы C на чемпионате Европы. Игра прошла в Мюнхене.

Счёт на 69-й минуте открыл защитник словенцев Жан Карничник. На пятой минуте добавленного ко второго тайму времени Лука Йович забил ответный гол. На 75-й минуте матч пришлось прервать из-за выбежавшего на поле болельщика.

Таким образом, после двух туров у сербов одно очко, у Словении — два. Позже сегодня свой матч проведут две другие команды группы — Дания и Англия. Напомним, в первом туре англичане оказались сильнее Сербии, а Дания и Словения разошлись миром.