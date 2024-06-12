Роналду побил мировой рекорд, проведя на топ-уровне 1226 матчей и обойдя Сени

Португальский футболист Криштиану Роналду в очередной раз побил мировой рекорд. По данным Международной федерации футбольной истории и статистики, матч против Ирландии стал для Роналду 1226-м, проведённым им на топ-уровне. Это позволило ему обойти бывшего вратаря бразильской сборной Рожерио Сени.

Роналду сыграл 698 матчей в чемпионатах Испании, Англии, Португалии, Испании, а также Саудовской Аравии. Кроме того, он принял участие в 101 матче кубковых турниров этих стран, а также в матчах за суперкубок. Кроме того, у Роналду 220 игр в международных клубных турнирах и 207 — за национальную сборную.

В игре с Ирландией, завершившейся победой Португалии со счётом 3:0, Роналду отметился двумя голами, поразив ворота на 50-й и 60-й минутах. За время нахождения в составе национальной команды он забил 130 голов — больше всех на уровне сборных.