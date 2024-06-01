Роналду расплакался на поле после поражения "Аль-Насра" в финале Кубка короля

Звёздный футболист Криштиану Роналду, играющий за саудовский клуб "Аль-Наср", после поражения от "Аль-Хиляля" в финале Кубка короля не смог сдержать эмоций. Его клубу не удалось выиграть ни одного трофея в сезоне 2023/2024.

Роналду расплакался после поражения "Аль-Насра". Видео © Х / CentreGoals

Команды встретились в пятницу в Джидде, где "Аль-Хиляль" одержал победу в серии пенальти (1:1, 5:4). По окончании матча 39-летний Роналду не сдержался, лёг на газон и разрыдался, а партнёры по команде начали его утешать. Португалец также плакал, сидя на скамейке запасных.

За текущий сезон Роналду провёл 45 матчей, забил 44 мяча и отдал 13 голевых передач, став лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии.