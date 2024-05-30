"Олимпиакос" принёс первый еврокубок греческому футболу

Футбольный клуб "Олимпиакос" победил "Фиорентину" в финале Лиги конференций и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Афинах и завершилась в дополнительное время со счётом 1:0.

Основные 90 минут завершились без голов. Точный и решающий удар на 116-й минуте нанёс Аюб Эль-Кааби.

"Олимпиакос" стал первым греческим клубом, который смог выиграть еврокубок. "Фиорентина" проиграла второй подряд финал Лиги конференций. В прошлом году итальянский клуб уступил английскому "Вест Хэму".