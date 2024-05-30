"Олимпиакос" принёс первый еврокубок греческому футболу
"Олимпиакос" победил "Фиорентину" и стал обладателем Лиги конференций
Игроки "Олимпиакоса". Обложка © X / Olympiacos FC
Футбольный клуб "Олимпиакос" победил "Фиорентину" в финале Лиги конференций и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Афинах и завершилась в дополнительное время со счётом 1:0.
Основные 90 минут завершились без голов. Точный и решающий удар на 116-й минуте нанёс Аюб Эль-Кааби.
"Олимпиакос" стал первым греческим клубом, который смог выиграть еврокубок. "Фиорентина" проиграла второй подряд финал Лиги конференций. В прошлом году итальянский клуб уступил английскому "Вест Хэму".
А финал Лиги Европы, прошедший неделю назад, остался за итальянской "Аталантой", за которую выступает россиянин Алексей Миранчук. В финале клуб из Бергамо разгромил немецкий "Байер", нанеся сопернику первое за сезон поражение.