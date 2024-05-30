Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 21:44

"Олимпиакос" принёс первый еврокубок греческому футболу

"Олимпиакос" победил "Фиорентину" и стал обладателем Лиги конференций

Игроки "Олимпиакоса". Обложка © X / Olympiacos FC

Игроки "Олимпиакоса". Обложка © X / Olympiacos FC

Футбольный клуб "Олимпиакос" победил "Фиорентину" в финале Лиги конференций и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Афинах и завершилась в дополнительное время со счётом 1:0.

Основные 90 минут завершились без голов. Точный и решающий удар на 116-й минуте нанёс Аюб Эль-Кааби.

"Олимпиакос" стал первым греческим клубом, который смог выиграть еврокубок. "Фиорентина" проиграла второй подряд финал Лиги конференций. В прошлом году итальянский клуб уступил английскому "Вест Хэму".

Александр Кержаков возглавил казахстанский футбольный клуб "Кайрат"
Александр Кержаков возглавил казахстанский футбольный клуб "Кайрат"

А финал Лиги Европы, прошедший неделю назад, остался за итальянской "Аталантой", за которую выступает россиянин Алексей Миранчук. В финале клуб из Бергамо разгромил немецкий "Байер", нанеся сопернику первое за сезон поражение.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Олимпиакос
  • ФК Фиорентина
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров