Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 02:39

Миранчук опубликовал фото с медалью победителя Лиги Европы

Алексей Миранчук с медалью победителя Лиги Европы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miranchuk

Алексей Миранчук с медалью победителя Лиги Европы. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / miranchuk

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук опубликовал фотографию с медалью после победы в финале Лиги Европы.

Всего россиянин в этом розыгрыше сыграл в десяти матчах, в которых отметился тремя результативными передачами. Решающую игру он провёл на скамейке запасных.

Стало известно о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России
Стало известно о возможном переходе в ПСЖ голкипера сборной России

Миранчук стал десятым россиянином, выигравшим еврокубок с иностранной командой. Ранее это удавалось Игорю Добровольскому (Лига чемпионов 1993 с "Марселем"), Игорю Шалимову (Кубок УЕФА 1994 с "Интером"), Владимиру Буту (Лига чемпионов 1997 с "Боруссией" Дортмунд), Игорю Корнееву (Кубок УЕФА 2002 с "Фейеноордом"), Дмитрию Аленичеву (Кубок УЕФА 2003 и Лига чемпионов 2004 c "Порту"), Александру Кержакову (Кубок УЕФА 2007 с "Севильей") и Денису Черышеву (Лига Европы 2014 с "Севильей" и Лига чемпионов 2016 с "Реалом").

Напомним, в финале "Аталанта" разгромила "Байер", нанеся немецкому клубу первое поражение в сезоне. Серия клуба из Леверкузена продлилась 51 матч.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Алексей Миранчук
  • ФК Аталанта
  • Лига Европы
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров