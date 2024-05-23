Миранчук опубликовал фото с медалью победителя Лиги Европы

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук опубликовал фотографию с медалью после победы в финале Лиги Европы.

Всего россиянин в этом розыгрыше сыграл в десяти матчах, в которых отметился тремя результативными передачами. Решающую игру он провёл на скамейке запасных.

Миранчук стал десятым россиянином, выигравшим еврокубок с иностранной командой. Ранее это удавалось Игорю Добровольскому (Лига чемпионов 1993 с "Марселем"), Игорю Шалимову (Кубок УЕФА 1994 с "Интером"), Владимиру Буту (Лига чемпионов 1997 с "Боруссией" Дортмунд), Игорю Корнееву (Кубок УЕФА 2002 с "Фейеноордом"), Дмитрию Аленичеву (Кубок УЕФА 2003 и Лига чемпионов 2004 c "Порту"), Александру Кержакову (Кубок УЕФА 2007 с "Севильей") и Денису Черышеву (Лига Европы 2014 с "Севильей" и Лига чемпионов 2016 с "Реалом").