"Аталанта" без Миранчука разнесла непобедимый "Байер" и выиграла Лигу Европы
"Аталанта" без Миранчука разгромила "Байер" и выиграла Лигу Европы
Адемола Лукман оформил хет-трик в финале Лиги Европы. Обложка © X / Atalanta B.C.
Итальянская "Аталанта" одержала разгромную победу над немецким "Байером" в финале Лиги Европы. Встреча прошла в ирландском Дублине и завершилась со счётом 3:0.
Хет-трик оформил Адемола Лукман, отличившийся на 12-й, 26-й и 75-й минуте. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе и на поле не вышел.
Ставший чемпионом Германии немецкий "Байер" не смог провести сезон без поражений, проиграв в 52-м матче.
Ранее полузащитник "Реала" Тони Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024. Бывший игрок "Байера" является единственным в истории шестикратным победителем клубного чемпионата мира.