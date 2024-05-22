"Аталанта" без Миранчука разнесла непобедимый "Байер" и выиграла Лигу Европы

Итальянская "Аталанта" одержала разгромную победу над немецким "Байером" в финале Лиги Европы. Встреча прошла в ирландском Дублине и завершилась со счётом 3:0.

Хет-трик оформил Адемола Лукман, отличившийся на 12-й, 26-й и 75-й минуте. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе и на поле не вышел.

Ставший чемпионом Германии немецкий "Байер" не смог провести сезон без поражений, проиграв в 52-м матче.