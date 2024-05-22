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22 мая, 20:57

"Аталанта" без Миранчука разнесла непобедимый "Байер" и выиграла Лигу Европы

"Аталанта" без Миранчука разгромила "Байер" и выиграла Лигу Европы

Адемола Лукман оформил хет-трик в финале Лиги Европы. Обложка © X / Atalanta B.C.

Адемола Лукман оформил хет-трик в финале Лиги Европы. Обложка © X / Atalanta B.C.

Итальянская "Аталанта" одержала разгромную победу над немецким "Байером" в финале Лиги Европы. Встреча прошла в ирландском Дублине и завершилась со счётом 3:0.

Хет-трик оформил Адемола Лукман, отличившийся на 12-й, 26-й и 75-й минуте. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе и на поле не вышел.

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Ставший чемпионом Германии немецкий "Байер" не смог провести сезон без поражений, проиграв в 52-м матче.

Ранее полузащитник "Реала" Тони Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024. Бывший игрок "Байера" является единственным в истории шестикратным победителем клубного чемпионата мира.

Артур Лапсаков
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