"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в Лигу Европы

"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна на выезде одержал победу над севильским "Бетисом" в матче 37-го — предпоследнего — тура чемпионата Испании по футболу. Встреча проходила на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч в ворота хозяев отправил на 5-й минуте полузащитник Браис Мендес. Закрепил успех на 42-й минуте хавбек Микель Мерино. Марокканский нападающий севильцев Абде Эззалзули не сумел реализовать пенальти на 66-й минуте. 20-летний российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на замену на 81-й минуте.

Таким образом, "Реал Сосьедад" за тур до конца набрал 60 очков и обеспечил себе шестое место в турнирной таблице. В следующем сезоне клуб выступит в Лиге Европы. В заключительном туре Примеры бело-голубые сыграют дома с "Атлетико". Матч состоится 25 мая.