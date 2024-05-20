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20 мая, 00:22

"Реал Сосьедад" Захаряна вышел в Лигу Европы

"Реал Сосьедад" обыграл "Бетис" и обеспечил себе выход в Лигу Европы

Игроки "Реал Сосьедада" радуются победе над "Бетисом". Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / om.27

Игроки "Реал Сосьедада" радуются победе над "Бетисом". Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / om.27

"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна на выезде одержал победу над севильским "Бетисом" в матче 37-го — предпоследнего — тура чемпионата Испании по футболу. Встреча проходила на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч в ворота хозяев отправил на 5-й минуте полузащитник Браис Мендес. Закрепил успех на 42-й минуте хавбек Микель Мерино. Марокканский нападающий севильцев Абде Эззалзули не сумел реализовать пенальти на 66-й минуте. 20-летний российский полузащитник гостей Арсен Захарян вышел на поле на замену на 81-й минуте.

Таким образом, "Реал Сосьедад" за тур до конца набрал 60 очков и обеспечил себе шестое место в турнирной таблице. В следующем сезоне клуб выступит в Лиге Европы. В заключительном туре Примеры бело-голубые сыграют дома с "Атлетико". Матч состоится 25 мая.

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Ранее Life.ru писал, что "Манчестер Сити" в четвёртый раз подряд стал победителем Английской премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы в рамках 38-го тура чемпионата Англии одержала победу над "Вест Хэмом".

Лариса Сафронова
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