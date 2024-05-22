Единственный шестикратный победитель клубного ЧМ Кроос объявил о завершении карьеры

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос объявил о завершении карьеры после чемпионата Европы по футболу, который пройдёт в Германии.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял меня в Мадриде с открытым сердцем и доверился мне. Но особенно я хотел бы поблагодарить вас за вашу привязанность и любовь с первого и до последнего дня. В то же время это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы. Как я всегда говорил, "Реал" был и будет моим последним клубом", — написал Кроос на своей странице в соцсети Instagram*.

Футболист отметил, что счастлив и горд, так как нашёл правильное время для этого решения. По словам Крооса, он всегда мечтал завязать с футболом на пике. Теперь, отметил немец, у него есть только одна главная цель — добыть с "Реалом" 15-й кубок Лиги чемпионов.

Тони Кроосу 34 года. За "Реал" он выступает с 2014 года. В составе мадридского клуба Кроос по четыре раза выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Пять раз становился победителем клубного чемпионата мира, однажды — обладателем Кубка Испании. Также он выступал за "Байер" и "Баварию", с которой по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Германии, дважды Суперкубок УЕФА, по разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии Кроос стал победителем чемпионата мира 2014 года, бронзовым призёром мундиаля-2010 и дважды бронзовым призёром Евро (2012 и 2016).

Немец — первый в истории шестикратный победитель клубного чемпионата мира, футболист 2018 года в Германии, член команды десятилетия мира и Европы по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, лучший немецкий футболист 2014 года по версии болельщиков.

Последним международным матчем на клубном уровне для Крооса станет финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" будет противостоять команде из его родной страны — дортмундской "Боруссии". Игра состоится 1 июня в Лондоне.