Александр Кержаков возглавил казахстанский футбольный клуб "Кайрат"
Александр Кержаков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a.kerzhakov11
Российский футболист Александр Кержаков стал главным тренером казахстанского клуба "Кайрат". О назначении известного спортсмена сообщила пресс-служба команды. При этом сроки соглашения пока неизвестны.
Кержакова поставили вместо Кирилла Кекера — представителя Казахстана, который покинул команду 29 апреля. Новому тренеру 41 год. Ранее он работал в сербском "Спартаке", но ушёл из клуба осенью прошлого года. Также сотрудничал с томской "Томью", кипрской "Кармиотиссой" и клубом "Пари Нижний Новгород".
Как рассказывал Life.ru, Кержаков несколько лет назад вместе с семьёй покинул Россию "из-за ситуации в стране". Он признался, что ему было очень тяжело и страшно. При этом отъезд он не посчитал эмиграцией, объяснив, что якобы не хотел "откреститься от Родины". В Госдуме спортсмену, кстати, напомнили о том, кому он обязан успехом. Также Life.ru публиковал большой материал о том, как жила за границей бывшая звезда "Зенита".