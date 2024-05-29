Александр Кержаков возглавил казахстанский футбольный клуб "Кайрат"

Российский футболист Александр Кержаков стал главным тренером казахстанского клуба "Кайрат". О назначении известного спортсмена сообщила пресс-служба команды. При этом сроки соглашения пока неизвестны.

Кержакова поставили вместо Кирилла Кекера — представителя Казахстана, который покинул команду 29 апреля. Новому тренеру 41 год. Ранее он работал в сербском "Спартаке", но ушёл из клуба осенью прошлого года. Также сотрудничал с томской "Томью", кипрской "Кармиотиссой" и клубом "Пари Нижний Новгород".