В Госдуме напомнили уехавшему из РФ Кержакову, кому он обязан успехом

Бывший нападающий российской сборной и петербургского "Зенита" Александр Кержаков сделал свой выбор, покинув РФ, однако он должен помнить, что успехом он обязан родной стране. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, комментируя слова футболиста об отъезде.

"Это их выбор, они имеют на это право. Другой вопрос, что всё, что он имеет сейчас, ему дала Россия. Он должен прекрасно это понимать. Как гражданин России, каковым сейчас и является, он должен осознавать, что есть не только права у любого гражданина, но и обязанности. Поэтому очень странно слышать от него такие вещи. Сколько в него вложила его страна, его Родина", — отметил парламентарий в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

При этом Свищёв не увидел в словах футболиста ничего такого, за что его можно было бы признать иноагентом.

Напомним, ранее в интервью Кержаков признался, что осенью прошлого года вместе с семьёй покинул Россию "из-за ситуации в стране". Футболист признался, что ему стало очень тяжело и страшно. При этом называть свой отъезд эмиграцией спортсмен не стал, объяснив это тем, что хотел не "откреститься от Родины".