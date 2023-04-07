"Мне страшно": Кержаков впервые высказался об отъезде из России

Бывший нападающий российской сборной и петербургского "Зенита" Александр Кержаков осенью прошлого года вместе с семьёй покинул Россию "из-за ситуации в стране". Об этом он рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. При этом называть свой отъезд эмиграцией спортсмен не стал, объяснив это тем, что хотел не "откреститься от Родины", а просто уехать на какое-то время.

Объясняя свои слова о сложившейся в России обстановке, 40-летний экс-форвард "Зенита" сказал, что прошлой осенью, бесконечно читая новости, он осознал "масштабность происходящего". Футболист признался, что ему и его супруге стало очень тяжело, поэтому они и приняли решение уехать из страны.

"Мне и моей супруге стало очень тяжело, и мы уехали <…> Мне страшно. Я не мог в это поверить никогда в жизни, что такое возможно", — пояснил Кержаков.