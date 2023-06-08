Футболисты английского "Вест Хэма" выиграли Лигу конференций
Завершился финальный матч Лиги конференций УЕФА между итальянской "Фиорентиной" и английским "Вест Хэмом". Встреча, которая состоялась в Праге на стадионе "Фортуна-арена", завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.
В английской команде голами отличились Саид Бенрахма (62-я минута, с пенальти) и Джаррод Боуэн (90), у "Фиорентины" — Джакомо Бонавентура (67).
Лига конференций проводится во второй раз, в прошлом году победу одержала итальянская команда клуба "Рома". Победитель еврокубка получает право сыграть в групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.
Ранее стало известно, что аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого завершается контракт с ПСЖ, теперь — официальный игрок "Интер Майами". Всемирно известный футболист продолжит карьеру в США.
ТАСС / АР / Petr David Josek