Футболисту "Фиорентины" рассекли голову стаканом в финале Лиги конференции

В защитника "Фиорентины" Кристиано Бираги швырнули стаканом с трибун в матче против "Вест Хэма" финале Лиги конференций. В итоге футболисту рассекло голову, после чего игру пришлось остановить.

В защитника "Фиорентины" Кристиано Бираги швырнули стаканом с трибун в матче против "Вест Хэма" финале Лиги конференций. Видео © twitter / CasualMouv’

На 33-й минуте встречи футболист хотел подавать угловой, но внезапно в него полетели пластиковые стаканы с трибун. В итоге один из них влетел прямо в голову Бираги, после чего у спортсмена пошла кровь. Игру были вынуждены остановить для оказания помощи игроку. Кто именно совершил такую выходку — выясняется.