Футболисту "Фиорентины" рассекли голову стаканом в финале Лиги конференции
Защитнику "Фиорентины" Бираги разбили голову стаканом в финале Лиги конференций
Защитнику "Фиорентины" Бираги разбили голову стаканом на финале Лиги конференций. Обложка © twitter / Update Leagues
В защитника "Фиорентины" Кристиано Бираги швырнули стаканом с трибун в матче против "Вест Хэма" финале Лиги конференций. В итоге футболисту рассекло голову, после чего игру пришлось остановить.
В защитника "Фиорентины" Кристиано Бираги швырнули стаканом с трибун в матче против "Вест Хэма" финале Лиги конференций. Видео © twitter / CasualMouv’
На 33-й минуте встречи футболист хотел подавать угловой, но внезапно в него полетели пластиковые стаканы с трибун. В итоге один из них влетел прямо в голову Бираги, после чего у спортсмена пошла кровь. Игру были вынуждены остановить для оказания помощи игроку. Кто именно совершил такую выходку — выясняется.
Ранее Лайф рассказывал, что матч 1/2 финала Кубка Нидерландов между командами "Фейеноорд" и "Аякс" был прерван в середине второго тайма из-за выходки одного из фанатов, который кинул с трибуны предмет в игрока амстердамского клуба Дави Классена и рассёк ему голову.