Сборная Португалии всухую обыграла Турцию и завоевала путёвку в плей-офф Евро

В Дортмунде 22 июня определился ещё один участник плей-офф чемпионата Европы по футболу. Досрочный шанс побороться за кубок Анри Делонэ получила сборная Португалии, разгромившая команду Турции со счётом 3:0.

До середины первого тайма соперники навязывали друг другу уверенную борьбу за мяч, чередуя защитные комбинации с контратаками. Счёт на 21-й минуте открыл хавбек португальцев Бернарду Силва, а уже на 28-й минуте неудачно отличился турецкий защитник Самет Акайдын, который оформил автогол и увеличил разрыв до двух мячей. Закрепить успех удалось благодаря дуэту легендарного Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша. На 56-й минуте капитан сборной отдал полузащитнику точный пас у ворот напротив, а тот в свою очередь поразил пустующий угол.